Apenas hace falta presentación para esta rumba que agitó el flamenco , pero, como todo icono, 'Entre dos aguas' cuenta con su propia leyenda y, aprovechando el 50 aniversario de su publicación, no viene mal recordarla.

Nació en 1973 como ese verso que falta componer un poema, una pieza pensada para ser insignificante. El vinilo 'Fuente y caudal', en el que Paco de Lucía (1947-2014)) llevaba meses trabajando, necesitaba unos minutos de grabación y no merecía esperar más. El compositor algecireño, que entonces tenía 26 años, improvisó en los mismos estudios de la casa discográfica Polygram sin saber que estaba a punto de crear una obra maestra y que eso tan insignificante cambiaría el curso de su vida.

Hay quien ve algunos de los acordes de 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra, pero con punteado doble. Al menos eso recogió su amigo Juan José Téllez en su libro 'Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa', unas memorias que escribió a partir de las revelaciones de amigos, familiares y músicos. Y una de ellas es que a Paco escuchaba con entusiasmo la versión rumbera de esta canción que había hecho su amigo José Luis Marín.