En esta ocasión, ha sido el periodista -de estilo sensacionalista-, Luis Ventura , quien ha afirmado que Luis Miguel no es el que se subió al escenario, sino su doble. Es más, afirma que el cantante no solo tendría uno, sino hasta tres reemplazantes , dos extranjeros que no viajaron con él sino que "vinieron en otro avión para evitar comparaciones" y un argentino al que, según Ventura, le habrían dicho: "avisa en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vas a quedar afectado a este operativo". El periodista se refiere a lo que el mismo llama el 'Operativo LM '.

Los cierto del asunto es que Luis Miguel muestra un cambio bastante radical respecto a sus últimas presentaciones, hace ya tres años: el intérprete ha bajado mucho de peso y se muestra mucho más activo en el escenario. Y es precisamente ese aspecto 'deshinchado' el que ha levantado las sospechas de algunos periodistas como Ventura, que insiste: "El que subió al escenario no era él. Es mucho más chiquito de hombros, cuando uno hace una dieta o lo que fuere, no encoge los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura. Yo he consultado muchos odontólogos y la dentadura no es la misma, los oídos son distintos, la entradas del pelo eran mucho más prominentes... Evidentemente el artista que subió al escenario sabía interpretar lo gestual, el baile del Luis Miguel que recordamos de muy jovencito, no de este último...", sentencia.