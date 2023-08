"Mi hija y yo somos fans de Taylor Swift": el fenómeno de los 'swifties' mayores de 50

Hace apenas una semanas el escritor, periodista y guionista Paul Slansky confesaba en una artículo que habiendo sido un chico de los 60 y los 70, siendo fan de los Stones y de Bob Dylan "no esperaba encontrar a nadie nuevo cuya música pudiera amar con la misma pasión. Y ciertamente no esperaba que, si hiciera, sería a Taylor Swift. Pero los oídos quieren lo que quieren". Slansky es un orgulloso 'swiftie' sesentón, pero además asegura no estar solo. "Si te pones a mirar, encontrarás a un montón de septuagenarios posteando análisis sobre sus canciones" asegura. También confiesa 'no pillar' las referencias ocultas que sí pillan los fans más jóvenes en sus canciones, ni estar al tanto de 'su vida amorosa', "pero la música, las letras, los videos, son espectaculares", sentencia.