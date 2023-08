Las canciones más tristes de la historia, según ChatGPT

¿Hay alguna lista de música que merezca la pena en la que no aparezcan los 'Fab Four'? Definitivamente no, y en esta tampoco podrían faltar. Aunque habrá que reconocer que ChatGPT no se ha roto mucho la cabeza, ya que si 'Yesterday' no es la canción más famosa de The Beatles, al menos sí es la más versionada de la historia. Imposible no caer hechizado por la magia nostálgica de una canción que a Paul McCartney se le apareció en un sueño casi en su forma definitiva. Tan insólito le pareció que al principio se la tocaba a todas sus amistades para comprobar si la conocían porque estaba convencido de que ya existía, pero no, era completamente suya y, desde entonces, ya es de todos.