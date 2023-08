Cuando Bowie se negó a colaborar con Coldplay en una canción: "No es muy buena, ¿verdad?"

Pocos artistas han sido sido tan permeables a cruzar ideas y colaborar con otros músicos como David Bowie . En sus más de 50 años de carrera cantó o cooperó con gente del calibre de Lou Reed, Iggy Pop, Freddie Mercury, John Lennon, Mick Jagger, Tina Turner, Pet Shop Boys o Arcade Fire, por mencionar solo a algunos. Pero el Duque Blanco tampoco decía que sí a cualquiera que solicitara sus servicios. Si Bowie no veía ningún potencial en la propuesta, la desechaba. Así ocurrió cuando Coldplay le propuso unir fuerzas , tal y como recordaban el guitarrista J onny Buckland y el batería Will Champion en una entrevista tras la muerte del icónico camaleón del rock.

Eno, productor del famoso disco de Colplay 'Viva la Vida or Death and All His Friends', fue pieza fundamental en la creación de la influyente trilogía berlinesa de Bowie formada por los discos 'Low', 'Heroes' y 'Lodger' en la segunda mitad de los 70. "Creo que su desaparición y muerte fueron tan típicamente enigmáticas. Y bueno, Brian no tenía ni idea de que estaba enfermo, es extraordinario cómo se las arregló, incluso en su prematura y triste muerte fue una obra de arte, es increíble", añadía el batería de la banda británica.