Dolly Parton lanza su versión del 'Let it be' de los Beatles... con los Beatles

La historia del tema que compuso Paul McCartney cuando, al atravesar por un periodo de dificultades, soñó que su madre le decía que solo tenía que 'dejarlo ser', parece que de momento no tiene final. Y un nuevo capítulo acaba de ser escrito por la estrella del country Dolly Parton que ha lanzado una nueva versión del tema. Lo ha hecho, además, acompañada de los propios Beatles : el autor de la canción toca el piano y hace coros; y el siempre dispuesto Ringo Starr toca la batería.

El tema fue liberado este martes como primer single del álbum 'Rockstar' , en el que la cantante de 77 años se pasa, por una vez, al rock and roll y versiona una treintena de clásicos del género. Se mide, la señora Parton, con verdaderos pesos pesados como Led Zeppelin, los Rolling Stones, Los Jackson 5, Blondie, Queen o Prince . Y para hacerlo se ha rodeado de estrellas como Simon Lebon, Sting o Richie Sambora, de Bon Jovi. Mención aparte merece la versión de 'Wrecking Ball' que interpretará con la propia Miley Cyrus . Un disco, digamos, para todos los gustos.

Y por lo que hemos podido oír a modo de adelanto con esta versión del 'Let it be', Parton sabe darle a cada una de sus 'rockeras' interpretaciones su inconfundible toque country. El cover, ha decir verdad, tiene un toque elegante aunque un tanto naif, más que rockero. Además de darse el lujo de ser acompañada por los propios Beatles supervivientes -inconfundibles la batería de Ringo y el piano y los coros de McCartney- intervienen en el tema el mismísimo Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood, que hace percusiones adicionales. Y aunque el buen McCa desgarra por momentos la voz para darle un aire 'rocker' al asunto, hay que decir que la susurrante y aguda vocalización de Parton hace completamente suya la canción. Porque una canción de Dolly Parton siempre será una canción de Dolly Parton. Aunque sea de Los Beatles.