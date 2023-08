El fallecimiento del batería Charlie Watts en agosto de 2021 no impidió que el show continuara, pero Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood llevan años funcionando únicamente como banda de directo, con la única salvedad del álbum de versiones de blues, 'Blues & Lonesome' , aparecido ya hace ocho años como quien no quiere la cosa. Desde entonces, algún tema suelto ('Living in a Ghost Town'), jugosas reediciones de algunos de sus discos clásicos y sobre todo muchos conciertos, con varias paradas en nuestro país incluidas.

Pero por fin la maquinaria se ha puesto en marcha para promocionar un disco con material nuevo con el que se ha amagado muchas veces a lo largo de los años pero que muchos dudábamos de que llegara a ver la luz algún día, dada la deriva de la banda y la edad de sus miembros. Todo ha comenzado con la publicación de un anuncio en un periódico inglés llamado Hackney Gazette. La compañía que se publicita es Hackney Diamonds, y lo hace con un texto que referencia varias canciones de los Stones ('Satisfaction', 'Gimme Shelter' y 'Shattered'): “Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we'll fix your shattered windows” .