Ringo Starr recoge el guante de los Stones y anuncia nuevo disco con Paul McCartney de escudero

El exbatería de The Beatles publicará en octubre 'Rewind Forward', un EP con cuatro canciones nuevas

Paul McCartney ha compuesto y grabado con su excompañero 'Feeling the Sunlight', que se estrena este viernes

Los grandes dinosaurios del rock siguen vivitos y coleando. Solo horas después de que los Rolling Stones avanzaran la publicación de su primer álbum con material nuevo en 18 años, llega la respuesta de la contrapartida Beatle, con el anuncio de un nuevo disco de Ringo Starr en el que colabora nada más y nada menos que su viejo compinche Paul McCartney, como si estuviésemos ante una reedición de aquella (amistosa) pugna que mantuvieron sus Satánicas Majestades y los 'Fab Four' en los añorados 60.

Recuperando sensaciones con Macca

El que fuera batería de The Beatles, de 83 años, pasa por un estupendo momento creativo, y le ha cogido el gusto a un formato popular en otros tiempos pero bastante en desuso en la actualidad, el Extended Play o EP, que acostumbraba a reunir tres o cuatro canciones nuevas. Demasiado corto para ser considerado un álbum pero más generoso en contenido que el típico single. Ha lanzado tres en los últimos tres años ('Zoom In', 'Change the World' y 'EP3'), y ahora va a por el cuarto, 'Rewind Forward'.

Este EP verá la luz el próximo 13 de octubre y constará de cuatro canciones, la primera de las cuales ya podemos degustar este viernes, 'Feeling the Sunlight', escrita por McCartney y grabada por ambos en Reino Unido. Se trata de la segunda colaboración importante de los dos Beatles vivos en los últimos tiempos, ya que hace solo unos días podíamos escuchar la contribución de ambos a la versión de 'Let it Be' que ha grabado la estrella de la música country estadounidense Dolly Parton.

Un All Starr al servicio de Ringo

Pero la de Macca no es la única colaboración de postín que lucirá 'Rewind Forward'. Si hay un músico británico querido por todo el mundo ese es Ringo. Siempre ha sido así desde los tiempos en los que los cuatro dominaron el mundo. En los últimos tiempos el batería ha estado de gira con su All Starr Band, conocida por contar con un elenco ilustre de veteranos del rock. Así, el guitarrista de Toto, Steve Lukather, junto con el cantante del mencionado grupo, Joseph Williams, han escrito 'Shadows on the Wall'.

El teclista Benmont Tench y el guitarrista Mike Campbell, miembros de los Heartbreakers que acompañaban a Tom Petty, participan en 'Miss Jean', mientras que músicos como el cantante y guitarrista Joe Walsh, ex de los Eagles, el guitarrista Steve Dudas o el bajista Matt Bissonnette, entre otros, también ponen su granito de arena en el EP, producido de nuevo por Bruce Sugar y grabado en su mayor parte en la casa de Ringo en Los Ángeles.