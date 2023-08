50 años del 'Artaud' de Luis Alberto Spinetta: ¿es este el mejor disco de la historia del rock latinoamericano?

En realidad el disco no lo grabó la banda Pescado Rabioso , sino su fundador e ideólogo, el músico Luis Alberto Spinetta (1950-2012), uno de los patriarcas indiscutibles del rock del país sudamericano. Y en realidad su 'Artaud' no es solo el mejor disco de la historia del rock argentino, sino que lo es, muy probablemente, de todo el continente .

Quizá la medida de la grandeza de disco, lo de la historia de su gestación. En 1971 el ya reconocido Luis Alberto Spinetta -había logrado el éxito en su país con la banda Almendra, unos años antes- forma Pescado Rabioso, junto a los músicos David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaia, junto a quienes publica 'Desatormentándonos' (1972) y 'Pescado 2' (principios de 1973). La banda incorporaba elementos de hard rock, psicodelia y rock progresivo a sus composiciones, pero Spinetta estaba iniciando un camino introspectivo y filosófico que poco lo iría alejando de sus compañeros. Spinetta estaba desbordado de música. Y no todos era fácil seguirle el ritmo. Literalmente. "Él empezó a perfilarse para otro lugar, una mano más arreglada tipo lo que después fue Invisible [la siguiente banda que formaría Spinetta] - recuerda el baterista Black Amaya de esos caóticos meses-. A lo último escribía un tema y yo no lo entendía; estaba leyendo mucho a Artaud, a Rimbaud. Primero se fue Cutaia, después David y después yo. El Flaco se quedó solo, sentado en una butaca de la sala Planeta, se sintió abandonado porque quería seguir tocando con Pescado, y me dijo que no iba a tocar nunca más conmigo. Como se quedó solo y quedaba pendiente grabar un disco más con Microfón, grabó 'Artaud' con los temas que tenía para Pescado Rabioso; cuando escuché 'Artaud 'me quería matar".