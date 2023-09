El eterno retorno de Duran Duran: nuevo disco para Halloween y versiones de Billie Eilish y los Stones

La música de Duran Duran fue parte de una corriente de synth pop, new wave y dance que, en el caso de ellos y de otras bandas como Spandau Ballet, combinado con un estilismo sumamente cuidado y una vocación abiertamente fashion , culminó en lo que se conocería como estilo 'new romantic'. Tanto su sonido como su imagen eran frescos y distintivos e influyeron en generaciones posteriores de músicos.

Desde su formación a inicios de la década, y hasta bien entrados los 90 -¿quién no recuerda el clásico 'Ordinary world', de 1993, quizá su último gran hit?- la banda tuvo una serie de éxitos en todo el mundo, incluyendo sencillos como 'Rio', 'Hungry Like the Wolf' y 'The Reflex', lo que les permitió alcanzar una audiencia global. Pero es que además pocas agrupaciones de su época han sabido adaptarse no solo a la evolución de la música, sino al segundo plano que naturalmente les corresponde como ya viejas leyendas.