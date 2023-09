En busca del instrumento perdido: la campaña que quiere localizar el histórico primer bajo de Paul McCartney

Ahora ' The Lost Bass Project', una iniciativa promovida por el antiguo empleado de Höfner Nick Wass, pretende encontrar aquel histórico bajo. McCartney lo adquirió por solo 38 dólares y le acompañaría en aquellas actuaciones iniciáticas de los Fab Four en el 'Top Ten Club' de la ciudad alemana y en el legendario The Cavern de Liverpool. Con él también grabaría los dos primeros discos de la banda y canciones clásicas como 'Love Me Do', 'She Loves You' o 'Twist And Shout'.