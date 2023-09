Miguel Bosé contra los grupos de padres en WhatsApp: su truco para evadirlos

Se suceden así los mensajes que deberían ir precedidos de un 'nadie, absolutamente nadie'... O los memes. O los circulares. O las peticiones de firmas. O las 'opiniones' no solicitadas sobre el panorama político. O los buenos días por la mañana... todas las mañanas. Una verdadera trampa mortal de la que no podemos escapar sin quedar mal ante los otros padres o perdernos información realmente útil. Bosé, sin embargo, ha encontrado una solución ideal para el engorroso chat, si bien no está alcance del español o española de a pie: "Una de las cosas que he ganado con el tiempo es la lucidez y tengo a una persona encargada de llevar ese coñazo", zanjó. Lo dicho, tener un asistente, alter ego, avatar, IA o lo que sea que pase por ese calvario por nosotros es la solución ideal, si puedes permitírtelo.