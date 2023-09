“Hemos tardado 18 años en sacar disco porque somos muy vagos”: el regreso de los Rolling Stones en cinco frases

Y la inspiración para hacer un nuevo álbum llegó precisamente con ‘Angry’. Fue la primera canción que destacó durante el proceso de composición y grabación en Jamaica. Keith y Mick pensaron que el concepto del álbum debía girar en torno a la idea de mostrarse enfadados en cada canción. Finalmente la idea evolucionó, no hacia estar enfadados, sino hacia hacer diferentes estilos de forma ecléctica. "Dreamy Skies", "Sweet Sounds of Heavdn", "Live by the Sword", "Depending on you" o "Get close" son otros de los temas del disco.