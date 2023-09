Su hijo Alejandro, su hija muerta a los 16 y un amor que le rompió la vida: el entorno de María Jiménez, fallecida a los 73 años

Le sobreviven su hermana, Isabel Jiménez, quien estuvo a su lado en casi todos los momentos más duros que pasó la artista por motivos de salud. Como cuando hace 10 años le detectaron un cáncer de mama (del cual se declaró curada en 2016) o cuando en 2017 tuvo que ser ingresada en la UCI por un problema del aparato digestivo. Y no fueron los únicos. "Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor" le contaba en una entrevista a su Toñi Moreno en 2017.