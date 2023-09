Andrés, el hijo de Iván Ferreiro, coge su relevo en la música: "Es como ver a su padre con 20 años"

View this post on Instagram

'Querido' es el nombre de la banda que integran Andrés y otros tres compañeros, Antón Vigara (bajista) , Raúl López (batería) y Roque Vázquez (teclista). Todavía no han publicado música, pero el hecho de que su vocalista sea hijo de una de las figuras de referencia de la escena indie patria ha generado un notable revuelo en torno al proyecto. A todo ello se suman un par de momentos de importante repercusión en este debut, que ha tenido lugar este mismo verano, pese a que los cuatro ya llevan dos años vinculados artísticamente, tocando versiones y empezando a componer sus primeros temas propios. Entre sus referencias, citan series como 'The Leftovers' o las películas de Estudio Ghibli a la hora de componer, y grupos como Radiohead, Mucho, Love Of Lesbian o Bon Iver como influencias musicales.