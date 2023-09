DJs, House y cuerpo: Sound Cuts reúne a dos generaciones en la pista de baile

Others to the Front y Fefa Vila presentan un manifiesto asincrónico político bailable en el jardín del Edificio Sabatini del museo Reina Sofía este 16 de septiembre

La propuesta pretende ensamblar durante tres horas un cut up sonoro en el que se expresen pista de baile, política y vida, todas ellas a la vez

"El baile, el goce, el disfrute, la noche, han estado relacionados con la juventud, pero, ¿quién dice que la juventud no es intergeneracional?"

Peace, Love and Unity. Ese era el lema del House, aquel movimiento que surgió de las catacumbas de los clubes underground de Chicago y Nueva York en los que bailaban sobre todo gays y negros y que terminó revolucionando las pistas de baile en los 80. Pioneros como Frankie Knuckless o Ron Hardy dieron forma a un discurso que dinamitaba las convenciones de la canción pop en busca de una paisaje sonoro envolvente y en constante desarrollo. Inspiradas por aquella propuesta esencialmente integradora, Fefa Vila y Materia Hache, del colectivo Others to the Front, presentan 'Sound Cuts', un acto performativo, musical, político y bailable que tendrá lugar este sábado 16 de septiembre como parte del ciclo 'Apuntes para un tiempo aparte' en el jardín del Edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

¿Por qué House y por qué en este momento? "Pinchamos música de baile, música que te haga mover el cucú, mucho House pero sobre todo mucho groove. El House siempre ha bebido de las comunidades queer y POC desde sus inicios, y desde ahí construimos nuestro baile que también es tuyo/suyo", nos cuenta Fefa. "Creemos que es el momento adecuado para traer de vuelta los sonidos liberadores del house a las mentes y cuerpas de todes. Tenemos el ánimo puesto en activar prácticas, experiencias y sensaciones corporales colectivas que entren en tensión con formas normativas de sentir, valorar, ordenar o experimentar el tiempo".

La simple calma de lo estático

La idea es ir ensamblando durante tres horas cortes de sonidos rítmicos, hablados y bailados, sobre un groove house para formar un cut up sonoro en el que se expresen pista de baile, política y vida, todo junto a la vez y en todas partes. "Tiene que ver con interrogar y experimentar a través de la música y el baile una temporalidad queer/cuir, donde frente a la infinita y agotadora carrera diaria capitalista, la vida y muerte se unen en la simple calma de lo estático que sin embargo danza, danza mucho; en la magia que une el pasado con el futuro, donde ningún cansancio nos aleja de la infancia ni de la vejez", nos explican.

Nada mejor entonces que apelar a algo tan universal y participativo como la música de baile, porque "la pista no discrimina y no busca diferencias. El baile, el goce, el disfrute, la noche, han estado relacionados con la juventud, pero, ¿quién dice que la juventud no es intergeneracional?", nos interpela Fefa. El espacio y el tiempo como catalizadores de lo que sucede en la pista de baile. "Un espacio habitado por fantasmas, espectros y fuerzas que provienen del pasado y del futuro".

House is a feeling

¿Qué efecto buscan en el público? ¿Qué esperan Others to the Front ft. Fefa Vila que pase en Sound Cuts'? "Frente a los espacios de consumo y el espíritu paranoico o depresivo que producen, nos gustaría contribuir a experimentar en un espacio Jardín, emociones y espíritus reparadores y alegres. Parece algo anacrónico, pero lo entendemos a modo de anacronismo queer, que significa entre otras cosas, otro modo de hacer, también de sentir. Esta propuesta en concreto es una invitación a compartir una música que desplaza sin pedir nada a cambio. Una música que de alguna forma es nuestra también y nos la quisieron arrebatar; queremos que sea también tan vuestra, que luchemos juntas para resignificar la pista de baile y por consecuencia el sonido duro e incidente del house".

Al final se trata de recuperar aquel 'peace, love and unity' original. "Paz porque en la violencia siempre ganan los poderosos. Amor porque los afectos son el lubricante necesario para el apoyo mutuo y la reciprocidad. Y Unidad porque en la pista de baile nadie es más que nadie, y porque como siempre ha sucedido: Unides resistiremos, dividides caeremos. House is a feeling, recupéremoslo juntes".