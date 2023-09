Teo Lucadamo, el hijo rapero de Aitana Sánchez-Gijón: "Mi madre me animó a tomar mi propio camino"

View this post on Instagram

Más por carácter que por la responsabilidad que implica el sambenito de "ser hijo de", a Teo Lucadamo le gusta abrirse camino independientemente de sus apellidos. "Vivo solo en Madrid y me organizo muy bien, tanto en la cocina como en el orden y la organización de la casa", nos dice absolutamente convencido de su autonomía. Eso no resta ni una pizca al orgullo que siente por sus padres. "Son un lujo y un gran referente" . Aunque su imagen es más transgresora, este joven músico ha heredado esa belleza encantada y serena de su madre que trazó con su pluma Alberti.

También ha tomado de ella "su fuerza, su perfeccionismo y el tesón a la hora de trabajar para alcanzar un sueño". Tiene claro que el talento no se recibe, sino que se desarrolla con esfuerzo, dedicación y entusiasmo. "Agradezco la libertad que me dieron para tocar todas las artes, la educación y sus consejos para que me formase a conciencia en aquello que me gustase. Gracias a esto hoy me puedo mover con desenvoltura".