Bunbury, sobre su regreso a los escenarios: "He encontrado una solución para los problemas con mi garganta"

El ex Héroe del Silencio ha explicado que han encontrado una empresa que fabrica humo para los conciertos que no contiene el Propylene Glycol, el químico que le provocaba la tos en su garganta: "Usan una glicerina vegetal en vez de química". Pero que pueda volver a subir a un escenario sin problemas no significa que Bunbury tenga en mente volver a las grandes giras. "Seguiré haciendo conciertos selectos, una gira tan extensa como las de antes, de uno o incluso dos años, no entra en mis planes ahora mismo", admite el aragonés, sin descartar que en el futuro pueda cambiar de opinión.