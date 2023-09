Cuando Pepe Domingo Castaño ayudó a Julio Iglesias con la letra de una canción y se hicieron amigos

Pero antes de ese éxito, en 1972, el de Padrón (La Coruña) recibió la llamada de Gabriel González , responsable entonces de la discográfica Columbia , pidiéndole ayuda de parte del mismísimo Julio Iglesias, tal y como el comunicador contó en su libro 'Hasta que se me acaben las palabras': "Estamos grabando un tema en gallego en el estudio y a Julio le gustaría que le asesorases con la letra, porque no está muy seguro de lo que ha escrito. ¿Te puedes pasar por aquí esta tarde?"

Sin embargo, hubo un aspecto de la colaboración en el que Pepe Domingo no quedó tan satisfecho, y tenía que ver con la palabra leixos. Así lo contaba el locutor en su libro: "En gallego, para decir 'lejos', empleamos la palabra lonxe y Julio se empeñaba en decir leixos. Insistí en que estaba mal dicho y que mucha gente se iba a enfadar con él por cantarlo mal, pero me dijo que ya estaba acostumbrado a decirlo de esa manera, y así se quedó en el disco, eso sí, contra mi voluntad. Siempre que escucho 'Un canto a Galicia' y oigo lo de leixos, me arrepiento de no haber impuesto mi voluntad aquella tarde".