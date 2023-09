"A ver, déjame pensar...", le dijo a Wenner al periodista David Marchese de 'The New York Times', un antiguo colaborador suyo, cuando le preguntó por qué los protagonistas de su libro eran s iete hombres blancos, ni una sola mujer, ni una sola persona racializada . Y lo pensó. Ese es el problema, que lo pensó. Y sus meditadas declaraciones dejaron entrever una serie de prejuicios a estas alturas imperdonable para esa entelequia (ciertamente moralizante y punitivista) que conocemos como opinión pública.

Al periodista le flipa sobre todo el tema Joni Mitchell y se lo hace saber, además de darle la oportunidad de reformular, pero Wenner se sigue hundiendo en las arenas movedizas de sus prejuicios: "No es que no sean genias creativas. No es que sean poco elocuentes, aunque, ve tú a tener una conversación profunda con Grace Slick o Janis Joplin. Anda, dale. Sabes, Joni [Mitchell] no era una filósofa del rock ‘n’ roll. Ella, en mi opinión, no pasaba la prueba. Ni por su trabajo ni por otras entrevistas que hizo. Las personas que entrevisté eran filósofos del rock". Aquí suena la música del Titanic tocada con flauta.