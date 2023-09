Calamaro: "Quizás llega el día de cortarme la coleta"

Calamaro ha tenido que disculparse tras abandonar un concierto a medias en Bogotá sin despedirse

El artista se ha explicado señalando que le costaba respirar, "supongo que me afectó la altitud"

"No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar farlopa ni nunca lo hice", expresó ante algunas críticas

Andrés Calamaro se encuentra de gira por Latinoamérica. Sin embargo, no pudo terminar uno de sus conciertos. Fue este fin de semana en Bogotá, allí se celebraba el Festival Cordillera 2023 y formaba parte del cartel junto a otros artistas como Juanes, Jorge Drexler o Vetusta Morla. No obstante, el argentino no pudo terminar con su espectáculo y tuvo que abandonar el escenario sin dar explicaciones, que han llegado a posteriori por medio de sus redes sociales, donde ha señalado cuál fue el motivo que lo llevó a desaparecer del concierto.

Abandonó el escenario

El artista quiso pedir perdón a los asistentes, muchos de ellos críticos con Calamaro y decepcionados con su show, pero tuvo que irse por motivos de salud. “Lamento preocupar a mis amigos, compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido, me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”, explicó.

“Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario de hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver o dar lo mejor de mí”, escribía en sus redes sociales Calamaro. Además, también expresó que dio todo lo que pudo, “faltaron dos canciones y el saludo torero”.

"Es una tragedia personal"

“No me gusta dar excusas, pero no son problemas de salud, ni de logística, ni de organización, ni nada musical sobre el escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera”, pronunció el exvocalista de Los Rodríguez en el vídeo en el que quiso explicar lo que le había ocurrido sobre el escenario de Bogotá.