El cantante de Wilco, contra su leyenda de artista torturado: "El arte no surge del dolor"

Nada de esto se puede aplicar Jeff Tweedy , líder de Wilco y creador principal de discos cumbres del indie de los primeros 2000: pensemos sobre todo los imprescindibles 'Yankee Hotel Foxtrot' o 'A ghost is born' cuya impronta ciertamente melancólica probablemente tuviera que ver con los dilemas de Tweedy o su adición a los opiáceos. Después de publicar 'A ghost is born' el músico, de hecho, ingresó a una clínica de rehabilitación. Y ya se sabe como es el público con el dolor ajeno: siempre quiere más .

"Hay mucha mitología con el artista torturado , no creo que el arte surja del dolor. Todo el mundo sufre en la vida, así que si esa fuera la causa viviríamos rodeados de arte ... y no" ha dicho Tweedy en una entrevista con el periodista Iñako Díaz-Guerra para El Mundo . Para el líder de Wilco, su propia fama de atormentado es una cuestión de "habladurías".

De hecho, preguntado directamente por la percepción de algunos seguidores de la banda de que tras superar sus problemas de adicción sus composiciones habrían decaído, responde muy tajante: "No lo creo. Las diferencias entre cómo escribo ahora y cómo lo hacía cuando estaba jodido son muchas menos que las similitudes. Creo canciones por el mero hecho de que me gusta y he ido evolucionando. Aprender a escribir en prosa ha cambiado la forma en la que escribo letras. Puede gustarte más o menos que antes, pero no tiene que ver con las drogas o el dolor" ha zanjado.