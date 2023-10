Matt Berninger, cantante de The National: "Tengo un matrimonio estable porque escribo sobre mirar al abismo"

The National toca en Madrid este miércoles en el marco de su gira de retorno tras cuatro años alejados de los escenarios

A los 52 años, Berninger sigue siendo una de las figuras más carismáticas entre los exponentes del rock independiente de los 2000

'The first two pages of Frankenstein' es el nombre del álbum que presentan, en el que colaboran artistas como Sufjan Stevens o Taylor Swift

Matt Berninger (52), cantante y letrista de The National, es tan 'dilf' que en 2020 fue el 'protagonista' de un episodio del podcast erótico 'Dirty Diana', producido por Demi Moore. En el capítulo cuatro, Berninger es la fantasía sexual (bastante explícita) de un personaje interpretado por Gwendoline Christie ('Juego de tronos'). Pero justo antes de la escena más 'dirty', la prota revela algunas de las razones por las que Berninger es su objeto de deseo: es "tan distante y está tan roto", cita pasajes de sus letras: "Oh, la gloria de todo esto se perdió en mí / Hasta que vi lo difícil que sería llegar a ti/ Y yo siempre estaría a años luz, a años luz lejos de ti", y concluye "¿sabes cuando dices 'podría casarme con el autor de estas letras?".

Pues bien, más o menos eso es lo que sintieron los oyentes de 'The National' el albúm debut de la banda en 2001.

Y que el abismo te devuelva la mirada

Con motivo del lanzamiento de 'First two pages of Frankenstein', penúltimo álbum de The National -hace solo unas semanas lanzaron prácticamente por sorpresa 'Laugh Track'- , unos fans lanzaron en 'The Guardian' varias preguntas para Matt. Una de ellas iba sobre la idea de las relaciones estables. Se entiende la curiosidad tratándose del autor de versos como 'Este es un terrible amor y yo camino con arañas / en su tranquila compañía/ se necesita un océano para no romperse". "Encontrar a alguien con quien conectarse y mantener esa conexión es realmente un desafío -respondió el tío Matt-. La mayoría de las relaciones no van a funcionar. Pero incluso de las más cortas, las realmente malas, se aprende mucho. No hay una sola relación que haya tenido sobre la que no reflexione con cariño. Cuando conocí a Carin [Besser, su esposa] supe que ésta era la indicada y hemos estado juntos 20 años. Hay que permitir que la otra persona crezca. Aprender a recalibrar no es fácil, pero solo así es como duran las cosas. Siempre trato de pintar las sombras para descubrir cuáles son las cosas que hacen que las relaciones se desmoronen y cómo evitarlo. Escribo mucho sobre cosas que quiero evitar: 'Eucalyptus' [un tema que de hecho escribió junto a su esposa] trata sobre lo que pasaría si realmente nos separáramos, ya sea la banda o el matrimonio. Tengo un matrimonio muy sano, pero creo que eso se debe a que escribo sobre mirar al abismo", sostuvo.

Cosiendo al monstruo

'First Two Pages of Frankenstein' (gran título) tiene que ver precisamente con esos abismos. Dice el artista que cuando se siente bloqueado tiene la costumbre de abrir un libro random de la estantería. En este caso la fábula del 'moderno Prometeo' del Mary Shelley lo llevó a componer el tema 'Your Mind Is Not Your Friend' ('Tu mente no es tu amiga') que terminó desencadenando un disco producido, dice la crítica, con unas costuras deliberadamente visibles, a la manera de 'la criatura'.

Sobre el bloqueo previo ha dicho el músico que "2021 fue un año difícil, no me había sentido tan triste desde que era un niño pequeño. Por muy deliciosa que fuera la vida, no quería salir de casa. No pude saborearlo. Me odiaba mucho a mí mismo: “¿Por qué soy tan inútil en este momento? ¿He creado esto? ¿Escribir todo esto genera más dolor?". Berninger encontró una salida en la música pero es muy consciente de que estos momentos de luz, también, son pasajeros."Digamos que la tristeza me encontró de nuevo. Y probablemente me encontrará en el futuro. Ahora tengo perspectiva al respecto, sabiendo que es una enfermedad. Tengo mucha más empatía por esa parte de mí" sostiene.

Las playas de la paternidad

De momento, tenemos devuelta a The National. Y es realmente una alegría ver a aquellos indies melancólicos, poetas, rotos del 2000, superando el medio siglo con donaire, entregados a la paternidad, sobreviviendo. Yes, we can. Cuenta Berninger que uno de sus principales pasatiempos de hoy en día es conducir por la costa, junto a su hija adolescente y escuchando canciones de Taylor Swift o Phoebe Bridgers, las favoritas de la cría. "Lo que más nos gusta hacer es conducir y hablar sobre música. Pasamos por todas esas playas increíbles pero en realidad no necesitamos ni bajar, a ella solo le gusta estar en el auto escuchando y cantando y diciéndonos lo que entendemos de algunos versos de Taylor o de Phoebe". ¿Y sus propias canciones? "Bueno, hay algunas partes un poco raras en las que tengo que decirle: "Espera, déjame explicarte eso". Quizás una hija no quiera conocer todos los rincones más oscuros de la mente de su padre, pero la verdad es que hablo con ella honestamente de cuando estaba deprimido, y ha sido un gran apoyo".