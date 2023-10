Lars Ulrich de Metallica sobre su amistad con Hetfield: "Aparte de mi familia es mi relación más larga"

Existe la teoría (no confirmada) de que Lars Ulrich no es un buen baterista. Cierto sector de la crítica, probablemente el más snob e irrelevante, no le perdona sobre todo que sus 'beats' sean muy básicos, que carezca de complejidad o que siempre se 'apresure' arrastrando a la sección rítmica a acelerar el tempo de la canción. Podríamos decir entonces que es un adelantado a su tiempo.

A pesar de las desavenencias, de las peleas (alguna de ellas inmortalizada en el documental 'Some kind of monster', de 2003) y de todos los excesos compartidos, hay un momento que ilustra el cariño que se tienen estos dos y su manera de expresarlo. Ocurrió hace dos años en el programa de Howard Stern, cuando Elton John dijo que 'Nothing else matter' era simplemente una de las mejores canciones jamás escritas. Hetfield, autor del tema, simplemente no pudo contener la emoción ya que uno de los grandes del música melódica le estaba diciendo a él, un autor de thrash metal que su canción era extraordinaria por "la estructura de acordes, las melodías, el tiempo cambia... tiene drama escrito por todas partes”.