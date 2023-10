Brindis por el rock and roll: AC/DC celebra sus 50 años lanzando su propia botella de whisky

Y siete años después la maquinaria de AC/DC volvió a ponerse en funcionamiento. Ni Metallica ni Guns N'Roses. El regreso a los escenarios de la banda de Angus Young, con el cantante Brian Johnson de nuevo en la formación tras superar sus problemas auditivos, era el evento más esperado del gigantesco festival Power Trip de Indio, California. Y los australianos no decepcionaron. Como si el tiempo no hubiera pasado desde aquel último concierto de 2016 en Filadelfia, interpretaron un set de 24 canciones con todos sus grandes éxitos ante 75.000 personas eufóricas y ávidas de gozoso rock and roll del de toda la vida. Y nada más apropiado para celebrar un comeback que se espera que continúe con una gira mundial en 2024 que lanzar su propia botella de whisky de edición limitada.