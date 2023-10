En plena promoción del inminente 'Hackney Diamonds', el primer álbum de los Stones con material nuevo en los últimos 18 años, Richards ha contado en la BBC Radio 4 que la artritis ha afectado a su forma de tocar: “Curiosamente, no tengo ninguna duda de que sí, pero no tengo ningún dolor: es una especie de versión benigna”. Y concede que "si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad".