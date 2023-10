Iron Maiden, un poeta y la guerra de Crimea: la historia detrás del clásico metalero 'The Trooper'

Supuesta, porque lo que ocurrió allí fue en realidad un auténtico teléfono escacharrado entre los diversos mandos superiores, que además tenían rencillas entre sí, y los mensajeros. O sea que no se entendieron o no se quisieron entender las órdenes correctas y de resultas los 673 hombres al mando de Cardigan cargaron contra una posición rusa... que no era. Y no solo eso, la que atacaron estaba fuertemente custodiada por cañones y demás artillería a ambos flancos de un estrecho paso. Como consecuencia, más de 400 'troopers' fueron despedazados por los rusos que, de hecho, en un momento pensaron que los ingleses estaban borrachos. O locos.