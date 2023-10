¿Dónde estabas cuando se inventó el Autotune? 25 años del temazo de Cher que cambio la música

No sabemos lo que estabas haciendo tú hace 25, aunque en realidad quizás sí lo sabemos porque probablemente estabas bailando 'esa' canción de Cher que terminaría por cambiar la historia de la música. ' Believe' -¿a que no hacen falta más presentaciones?- estuvo 31 semanas en las listas de Billboard, cuatro de ellas en el número uno , y fue una especie de ruido de fondo de la humanidad durante varios meses. Era una de esas canciones con el don de la ubicuidad que incluso llegan a hacerse 'insoportables' durante un tiempo.

¿Por qué fue tan importante 'Believe' en la su difusión? Porque aunque los productores ya habían estado trasteando con el invento para corregir algunas notas en la voz de Cher, fue a la propia artista a la que se le ocurrió hacer de el Autotune algo evidente y no una corrección solapada de afinación: "Mientras estábamos grabando 'Believe', vi a Andrew Roachford en un programa de televisión. Estaba cantando con un vocoder y una guitarra, y sonaba genial. Mi productor dijo 'No puedes hacer eso después de hayas grabado la canción'. Pero yo empecé a toquetear la máquina de tonos y creo que conseguí algo interesante. Así que él tocó también y nos sonreímos el uno al otro. Era exactamente lo que necesitábamos añadir a ese verso aburrido" explicó Cher a la revista Q.