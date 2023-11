"Boom!" de System of a Down, con su ritmo agresivo y su lírica punzante, critica la inversión en armamento y la naturaleza destructiva de la guerra . La canción refleja la firme postura de la banda contra la guerra y el gasto militar, ofreciendo una visión crítica de las prioridades sociopolíticas.

Además de estas cinco canciones, hay muchas otras que han capturado la esencia de la guerra y se han convertido en himnos. Por ejemplo, "Where Have All the Flowers Gone?" de Pete Seeger, "Give Peace a Chance" de John Lennon, "War" de Edwin Starr y "Sunday Bloody Sunday" de U2 son canciones que también han resonado profundamente con audiencias globales, reflejando las diversas emociones y realidades que las guerras engendran en la humanidad.