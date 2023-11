Más rubia, reivindicativa y provocadora: Madonna vuelve a España para celebrar sus 40 años en la música

Han pasado ocho años desde la última vez que Madonna pisó nuestro país para dar un concierto. Hoy vuelve a poner el Palau Sant Jordi arriba en una doble cita con dos conciertos, uno el 1 de noviembre y otro el día 2 con The Celebration Tour , un repaso a sus 40 años de carrera que, tras sus problemas de salud hace unos meses, cobra más sentido que nunca. La Ambición Rubia inició su gira el pasado 14 de octubre en Londres acompañada de varios de sus hijos y ahora llega a España dispuesta a reventar el Palau por partida doble.

“Hace menos de cuatro meses estaba en el hospital, inconsciente, la gente pensaba que no sobreviviría” , dijo en uno de sus conciertos totalmente emocionada. “Es un milagro que esté aquí ahora mismo”, señaló tras recordar los días que pasó en la UCI sin saber cómo iba a ser el proceso de recuperación.

Y durante el show en Merksem, Bélgica, recordó lo importante que ha sido el recuerdo de su madre durante todo este proceso. “Estando en la cama tuve un extraño pensamiento, de repente tuve empatía con mi madre. No por la parte de su muerte, sino por lo sola que se debió sentir en el hospital, sabiendo que no iba a sobrevivir. A mí me dieron otra oportunidad, así que estoy muy agradecida por ello”, contó durante el concierto.