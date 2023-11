Con el estreno de 'Now and then', el nuevo tema de Los Beatles, llega el punto final de una discografía que no se puede comparar con ninguna otra

La canción ha sido grabada a partir de un demo incluido en un casete con la inscripción 'Para Paul': ¿qué significaba esta dedicatoria?

A mediados de los noventa se hizo el intento de grabarla pero finalmente George la rechazó

La aparición de un 'nuevo tema' de los Beatles lleva siendo un acontecimiento global desde mediados de los 60. Y lo sigue siendo en 2023. La diferencia es que probablemente estemos asistiendo por última vez a algo así. Al menos así lo ha dicho Paul McCartney al referirse a 'Now and then', la canción rescatada del ya célebre casete con la inscripción 'Para Paul' que Yoko entregaría finalmente a su destinatario en 1994. Otros dos de los temas grabados en la cinta 'Free as a bird' y 'Real love' fueron grabados y lanzados por Paul, George y Ringo en el 'Anthology' (1995) y un cuarto, 'Grow old with me' ya había sido publicado en el álbum póstumo 'Milk and honey' (1984).

¿Por qué no fue incluida en el Anthology?

'Esto es una puta basura' dijo George Harrison exasperado por la pobre calidad del demo que Lennon había grabado en su piso del edificio Dakota hacia 1977. Las dificultades para separar la voz de Lennon del piano, todo grabado rudimentariamente, hicieron que el 'beatle silencioso' se rehusara a seguir intentando grabar 'Now and Then'. 'Los Beatles eran una democracia -ha dicho Paul (jejejeje)- así que decidimos descartarla y no la hicimos. La parte interesante es que de esos intentos quedaron unas pistas de guitarra grabadas por George que son las que finalmente se han utilizado para la canción que hoy disfrutamos.

McCartney tuvo que esperar casi 30 años hasta que la tecnología ayudada por la Inteligencia Artificial lograra 'limpiar' la voz de John y hacerla publicable. Al punto que incluso los herederos del reacio George han admitido que la cosa, ahora sí, mola. 'Estoy seguro de que si mi padre hubiera visto la calidad de lo que se ha logrado, hubiera grabado la canción tranquilamente' ha dicho Dhani Harrison.

¿A quien está dedicada realmente?

Tras la separación de los Beatles, a principios de los 70, las 'dedicatorias' que se intercambiaron John Lennon y Paul McCartney no fueron precisamente amables. Lennon se dedicó a picar a su mejor amigo (zanjemos la cuestión: el mismo lo dijo en un programa de televisión) puya tras puya con tema como 'How do you sleep?' y McCartney se defendía (con menos pólvora en temas como 'To many people'. Por eso hay un debate respecto a la inscripción de la famosa cinta con los demos de John. ¿Significaba ese 'For Paul' que temas como 'real Love' estaban dedicados a McCartney o por el contrario era una simple indicación logística que apuntaba a que Lennon quería que Paul escuchara sus canciones a pesar de los distanciados que estaban? ¿Se trababa de un intento de John de volver a trabajar con su compañero? ¿Era un tema, uno de los muchos, que dedicó a Yoko? El tema, ciertamente, parece más una canción de arrepentimiento ante la pareja, similar a otras tantas que compuso John en esa época, más que una que dedicaría a su amigo.

Pero incluso hay quien sostiene que la famosa 'dedicatoria' fue escrita por Yoko antes de darle la cinta a Paul en los noventa. Fuese como fuese, hoy finalmente llega 'Now and then' a nuestros oídos y muy probablemente se trate de la última canción firmada por los Beatles. Al menos la última en la que participan Beatles vivos: la Inteligencia Artificial puede ser una puerta al cielo o al infierno. "Y de vez en cuando, si debemos empezar de nuevo... ", dice parte de la letra. Probablemente no sea la más inspirada de su autor, pero ha sido la más esperada.

Aquí la letra completa:

Now And Then

I know it's true, it's all because of you

And if I make it through, it's all because of you

And now and then, if we must start again

Well, we will know for sure that I love you

I don't want to lose you, oh no, no, no

Lose you or abuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go away

If you have to go

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want it to return to me

I know return to me

I know it's true, it's all because of you

And if you go away, I know you never stay

I don't want to lose you, oh no, no, no

Abuse you or confuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go

Well I will not stop you there

And if you have to go

....

De vez en cuando (Traducida al español)

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si lo logro, es todo por ti

Y de vez en cuando, si debemos empezar de nuevo

Bueno, sabremos con certeza que te amo

No quiero perderte, oh no, no, no

Perderte o abusar de ti, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Si tienes que ir

De vez en cuando te extraño

Oh, de vez en cuando, quiero que vuelva a mí

Sé volver a mi

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si te vas, sé que nunca te quedarás

No quiero perderte, oh no, no, no

Abusar de ti o confundirte, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Bueno, no te detendré ahí