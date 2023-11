La playlist definitiva: las canciones más alegres de la historia según la ciencia

Íbamos tan bien. Este es el momento de la lista que parece puesto a propósito para que pensemos en otros temas que podrían estar: 'I just can't get enough', de Depeche Mode, 'Bizarre Love Triangle', de New Order, 'The end of the world as we know it', de REM, etc, etc, etc. Ah, sí, lo de Bon Jovi tampoco está mal.