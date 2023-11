Pérez Colomé cuenta así la intrahistoria de la viralización del tema: "El 9 de febrero el canal de YouTube '10 minutos con Jesús' publicó un vídeo titulado Si no estás. Así empieza el vídeo: “Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer este rato de oración”. Justo después el locutor pide que el “ángel de la guarda” interceda y añade: “Escucha el comienzo de esta canción”. Y suena 'Si no estás', de Iñigo Quintero. En ese vídeo-oración explican que “Quiero verte, verte, verte”, el último verso de la canción de Quintero, coincide con un salmo de Teresa de Calcuta. Ese vídeo lo vieron 22.000 personas.'10 minutos con Jesús' tiene su propia app y se comparte por WhatsApp y otras plataformas. Su audiencia real fue mucho mayor. La mayoría de sacerdotes que graban las oraciones virtuales de '10 minutos con Jesús' son del Opus Dei, dice aquí uno de sus impulsores. Y añade que la idea detrás de '10 minutos con Jesús' procede casualmente de una “madre de familia numerosa” de un colegio de Fomento de A Coruña, la misma institución religiosa y ciudad donde estudió Iñigo Quintero." Fin de la cita.