La vuelta de El Último de la Fila 25 años después: "No teníamos otra alternativa"

El 1 de diciembre vuelve de manera 'oficial' uno de los grupos más importantes del pop español del s. XX: 'Desbarajuste piramidal' es 'lo nuevo' de El Último de la Fila y hay que emocionarse lo justo. Para empezar no se trata de una 'reunión' propiamente dicha: tanto Manolo García como Quimi Portet han dicho por activa y por pasiva que estas son una breves 'vacaciones' de sus carreras solistas. Y por otro lado, no se trata de que se hayan puesto con nuevo material, sino que son versiones de 24 temas seleccionados de un catálogo que incluye siete discos de estudio y temas tan emblemáticos como 'Insurrección' o 'El loco de la calle'. Venga, sí, hay que emocionarse. No siempre se vuelve del más allá de rock.