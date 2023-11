¡Vendida! La última guitarra de Kurt Cobain subastada por un millón y medio de dólares

La Generación X se vende al mejor postor. No es una metáfora sobre el capitalismo, es literal. Entre los objetos del príncipe del grunge que ya se han vendido en subasta por la firma Julien's Auctions están desde una guitarra destrozada por Cobain (por la que alguien ha pagado 600.000 dólares) a un paquete de cigarrillos American Spirit (mentolados) que supuestamente pertenecieron también al líder de Nirvana (y permanecieron en una mesilla de una clínica de rehabilitación). No pasa nada, después de todo el himno de esa época se llamaba así por una marca de desodorantes cuyo slogan era: 'smell like teen spirit'.