La cerveza, el whisky y el vino siempre han sido buenos destilados aliados del rock. De hecho, el sabor de muchas de estas bebidas alcohólicas nos conecta directamente con los buenos ratos que hemos pasado escuchando a nuestros grupos favoritos. No es extraño que los músicos hayan visto en ese campo una oportunidad de negocio, especialmente en una época en la que ya no se venden discos como en los buenos tiempos de la industria musical. Son muchos los artistas que se han asociado a empresas de bebidas alcohólicas y de licores para producir brebajes basados en conceptos afines a su estilo, aprovechando que los fans y coleccionistas de objetos de culto se lanzarán a por ellos. Seleccionamos los mejores tragos espirituosos inspirados en el rock'n'roll way of life.