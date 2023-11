De su desaparición a la lesión que lo ha dejado en silla de ruedas: los últimos duros meses del hermano de Bisbal

"Siempre pienso, qué diría José María de esto". David Bisbal siempre ha tenido palabras de agradecimiento para su hermano Josemari, 54 años, a quien considera 'un pilar en su vida' ya que no solo fue su road manager en aquellos ya lejanos días en los que el cantante salía de Operación Triunfo, sino que siempre estuvo allí para cuidarlo al en sus comienzos y llegó a dejar su trabajo fijo como administrativo en el Hospital de Ejido para dedicarse a apoyar a su hermano pequeño. "Si a José María algo no le parecía bien me lo decía, y eso haberlo tenido al principio de mi carrera, no tiene precio," le decía el intérprete a Fiesta hace unos meses.