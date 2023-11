Sergio Dalma habla de cómo lleva ser abuelo: "Ahora soy el yayo que canta"

Igual que baila el mar con los delfines. Así de contento se viene mostrando el entrañable Sergio Dalma durante la promoción de su nuevo disco 'Sonríe porque estás en la foto'. Sin embargo, por esperada que haya sido la nueva placa -el intérprete lleva cumpliendo a rajatabla un plazo de dos años entre disco y disco- una noticia ha acaparado la atención estos días: Dalma lleva ya unos meses siendo abuelo y, en sus propias palabras, está encantado con su primer nieto: "Además, un varón, un Sergi, y me tiene loco, loco, loco . Ahora soy el yayo que canta" ha dicho en la Cadena Ser.

Sergi Capdevila es el nombre del único hijo del cantante, fruto de su relación con la modelo Maribel Sanz y con el que, como se sabe, no ha tenido siempre una buena relación. De hecho llegaron a estar distanciados durante varios años, cuando el joven Capdevila parecía dejarse seducir por los platós de televisión. "Yo no he intentado que él estudie una carrera, ojalá, pero sí al menos que tenga una base para que el día de mañana pueda desarrollar su vocación" aseguraba en su momento Dalma.