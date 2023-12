Esta historia tiene dos polos : en uno, hay una carta (real) de un soldado (real) llamado Adrián (no se sabe de qué ejército, ni en qué guerra) que llegó a las manos de los de El último de la fila, quienes inmortalizaron las palabras del héroe caído (real) a su novia, Milagro s. En el otro polo está Quimi Portet diciendo que en realidad se trataba de un vacile. “La escribí de cachondeo, para hacer una parodia de los cantautores trágicos y hacer reír a varios amigos". Pero entonces ¿a dónde van todas las lágrimas derramadas por Adrián y por su amada?

Hubo un tiempo en que los programas 'infantiles' eran vanguardia televisiva . También hubo un tiempo en el que Alaska era una agitadora. Ya no. Fue, en todo caso, en La Bola Cristal , que la mayoría de españoles conocieron por primera vez la historia de Adrián y su querida Milagros. El tema llamó la atención por el video en el que el dúo de Manolo García y Quimi Porte t hacían de soldados en un campo de batalla escenificado en lo que parece ser un desguace . Serie B pero de la buena.

Se convirtió de inmediato en un éxito de los catalanes por su versionado low cost del mito del soldado caído que se despide de su amada. O su querida. La letra, sensiblera y salpicada de lugares comunes y frases hechas ("no puedo vivir sin tí", "solo me queda tu amor", "un sueño frío me anuncia que llega el fin") caló de inmediato en el imaginario colectivo y pronto corrió la voz sobre el 'alegato antibelicista' de El último de la fila. Nada de esto estaba en la mente de Portet, autor de la letra. "Nunca imaginé que la gente se la tomaría tan en serio -le dijo a la 'Rolling Stone'-, ni que lloraría con ella". Pero así fue.