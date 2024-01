Rubén Pozo, ex de Pereza, hospitalizado: "Algo me pasa y no se sabe muy bien lo que es"

“Ayer dimos el tercero y, para mí, el mejor de los tres Wizinks abriendo el show de Leiva. Lo gozamos a lo largo y ancho. Puedo presumir de bandaza y equipo porque me iría con ellos hasta el mimo infierno a dar un bolo. El regalito que me ha hecho Leiva estas tres noches lo recordaré toda la vida. Muy agradecido a mi amigo”, escribía Ruben Pozo hace solo unos días tras el tercer Wizink que compartió con Leiva. Lo que no sabía es que de ahí se iría casi directamente al hospital.

El artista reconocía en su cuenta de Instagram, donde publicó unas fotos en las que se le veía con la bata de hospital y el gotero a cuestas, que “algo pasa en mi cuerpo y no se sabe muy bien lo que es. Nunca había estado ingresado. Acojona. Se supone que no debería haber hecho los últimos conciertos que he hecho, pero entonces sí que me hubiera dado un parraque”.