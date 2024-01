El lado melómano de Anthony Hopkins: la historia del vals que compuso hace 60 años

Pero faltaba mucho aún para los Oscar, Baftas y Emmys. Y en 1964, antes de entregarse de lleno a la carrera actoral, Hopkins compuso un vals al que llamó sencillamente 'And the waltz goes on' ('Y el vals continúa') y mismo que procedió a guardar en un cajón por timidez. "En el colegio siempre me sentí el más tonto de la clase" ha dicho en más de una ocasión para hablar de sus problemas de aprendizaje. "Todo el mundo no hacía más que humillarme". No es de extrañar que nunca se atreviera a mostrar su vals en público.