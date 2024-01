Engaños, abusos y millones en demandas: ¿qué está pasando con Gloria Trevi?

Unos quince años antes de que Amy Winehouse renegara de los tratamientos en su clásico 'Rehab', una veinteañera Gloria Trevi (Monterrey, México, 1968) debutaba con 'Dr. Psiquiatra', un tema de power pop que ponía los pelos de punta a clase 'bien' de México y el mundo: "Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra /me dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras" decía para culminar con el célebre estribillo "No estoy loca, no estoy loca / solo estoy /desesperada".