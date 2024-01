Buika: "A los 50 se viene el rock and roll, y a los 60, el punk"

Filosa, dura, extrema, exigente, sentenciosa . Reflexiva. Buena consejera. Apasionada. Sobre todo, una mujer que sabe cantar, que ama la música, y que no se anda con vueltas: “Si no vas a por tu sueño trabajarás toda tu vida por el sueño del otro”, dice en una charla extensa con Uppers y con los ojos te empuja. “Sal ahí a cantar”.

Sobre las nuevas generaciones, Buika le ha dicho a Uppers: “No les puedes exigir cuando no les das herramientas. ¿Reciben educación financiera en las escuelas? No nos quejemos de que a los 27 sean unos ni-ni. ¿Reciben educación psicoemocional en las escuelas? ¿Reciben educación física? ¿Cómo cuidarse? Les decimos que si no le partes la cara a un tío porque te ha mirado mal, eres un mierda, si haces caso a tu mujer eres un calzonazos, si haces no sé qué, eres un moñas. Y 20 años más tarde les decimos es que no tenéis sensibilidad. A ver… Es que se la hemos mutilado”.