Big in Japan: cuando una trágica historia de drogas hizo bailar a toda una generación

En enero de 1984, un entonces desconocido grupo alemán llamado Alphaville, que nunca antes había publicado disco alguno, lanzó un single titulado “Big in Japan”. El tema fue ganando adeptos, hasta que el 9 de abril se situó en el número uno de los sencillos más vendidos en su país, desplazando del primer puesto a “Relax”, de Frankie Goes to Hollywood. Se mantuvo en lo más alto tres semanas. Su éxito fue expandiéndose gradualmente por el mundo: en agosto llegó al número ocho de la lista del Reino Unido; en España alcanzó la segunda posición. Alphaville aún no había lanzado ningún álbum (lo haría ese septiembre) y “Big in Japan” ya era un clásico de los ochenta.