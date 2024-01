El príncipe de 82 años que salió de fiesta con los Beatles, de ácidos con Pink Floyd y ahora es Tiktoker

Tu vida tiene que ser muy espectacular para que la parte más destacable de ella no sea que eres hijo de Balthus , uno de los pintores más perturbadores del s. XX. Pero 'Stachou' -así lo llamaba su padre, aunque el se hacía llamar 'Stash', algo así como 'alijo' - se ganó su lugar en la historia (al menos en la historia del pop ) a pulso. Y, si nos guiamos de lo que se puede ver en sus perfiles de las redes sociales en las que ahora triunfa, tuvo siempre el don de la ubicuidad.

Criado en internados entre internados suizos e ingleses, Stash vivió su primera juventud entre Roma, Londres y Nueva York, pero fue en París donde se hizo músico y tuvo grupos que se hicieron populares en la escena local. Insatisfecho con los derroteros musicales de la capital francesa, se trasladaría a Londres a finales de esa década para convertirse en una de las estrellas del 'mundillo' musical gracias a sus aires aristocráticos y sus looks entre extravagantes y sofisticados , que a menudo diseñaba él mismo. Así fue como empezó a codearse con las estrellas más importantes de la época.

Stash estuvo allí cuando detuvieron a Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, por posesión de drogas en su casa, en 1967. Se fue de viaje a Gales con Syd Barret en lo que probablemente haya sido el tour de ácidos que terminaría costándole la cordura al mítico fundador de Pink Floyd. Y cuando estuvo en problemas con la ley, fue Paul McCartney quien los acogió en su propia casa -Stash también recuerda haber estado presente cuando John Lennon componía 'All you need y love' o haber compartido intereses místicos con George Harrison-, aunque si se trata de alabar la generosidad y las maneras de una estrella del rock, se queda con Jimmy Hendrix, de quien asegura que era la persona más educada que ha conocido.