Por lo general, la música incidental en las películas de terror es angustiante porque se basa en la imitación de ritmos como los latidos acelerados o frecuencias que se corresponden con las de los gritos o el llanto . Pero hay música cuya relación con el horror es mucho más profunda y evocadora. En gran parte se debe a la propia cultura popular: el tema que abre 'Tubular bells' de Mike Oldfield no nos parecería ahora tan obra del demonio sino hubiera sido usado en esa escena de 'El Exorcista'.

Para empezar, hay que puntualizar que hablamos básicamente del fragmento que abre y cierra la cantata, la sección llamada ' O fortuna' en la que un coro canta en latín medieval el lamento por un destino aciago. Empezamos bien. Pero es que en términos de narrativa musical se trata de una obra maestra del suspenso . Empieza la cosa muy arriba, con el coro a todo pulmón como si se abrieran las fuerzas del infierno . Enseguida pasamos a arrastrarnos a través de una frases 'susurradas' en un falso 'crescendo' que avanza y retrocede de manera exasperante y del que no se sabe cuando vamos a salir (con los pelos de punta). Entonces y ya casi por sorpresa, llega el esperado giro que repite el tema, pero un par de tonos más arriba, como si, en efecto, no hubiera salida, sino un recrudecimiento de las desdichas que se cantan . El final, por puesto, es una caída libre hacia el vacío. Pura épica del mal.

Con semejante currículum no es de extrañar que en el advenimiento del nazismo no fuera precisamente un 'opositor' del régimen -aunque después de la Segunda Guerra Mundial siempre intentaría hacer ver que estuvo en contra- e incluso acudió su llamado cuando este necesitó compositores.

Orff compuso 'Carmina Burana' en pleno mandato de Hitler y aunque el músico llegó a decir que los nazis la habían prohibido, lo cierto es que la adoraban. Pero no fue su única mentira. Tras la nueva derrota alemana, enfrentado al comité de desnazificación, Orff sostuvo que había cofundado un movimiento de resistencia junto a su amigo el profesor de filosofía Kurt Huber. En realidad, según la viuda de Hubert, ejecutado por los nazis, Orff no solo no participó del movimiento sino que se negó a ayudar a su amigo cuando fue detenido.