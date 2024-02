La historia que cuenta la nueva canción de Billy Joel tras 17 años sin componer

El compositor acaba de publicar 'Turn the Lights Back On', una balada sobre el paso de tiempo en las relaciones de pareja

El larguísimo parón del compositor es uno de los misterios de la música que se romperá este fin de semana cuando interprete su nuevo tema en los Grammys

Decía el poeta Emilio Adolfo Westphalen 'me he callado porque el silencio pone más cerca los labios'. Billy Joel se ha pasado 17 años con los labios juntos. 31 si contamos desde la última vez que publicó un álbum. Pero este sábado, durante la ceremonia de los Grammy 2024, el músico interpretará por primera vez en vivo su nuevo single 'Turn the Lights Back On', una nostálgica balada que ya puede escucharse online.

El tema, cargado de reflexiones sobre el paso del tiempo y el miedo a a haber 'esperado demasiado para volver a encender las luces', es toda una declaración por parte del músico de 74 años que muestra una voz asombrosamente conservada. De hecho, cualquier fan suyo puede escuchar reminiscencias de 'Honesty' en la melodía o de 'Piano man' en el solo. Lo que prueba que si los 70 no vuelven a Billy Joel, Billy Joel vuelve a los 70. Y tan amigos.

Cántanos una canción, eres el pianista

Pero en realidad, la pregunta que se han hecho sus fans durante décadas es por qué diablos el autor de 'Allentown' -es fantástico himno de la clase obrera americana- no volvía a componer nueva música. Porque no es que hubiera dejado de tocar, precisamente. De hecho, ha seguido llenando estadios y prodigándose en festivales y conciertos más íntimos. Ni siquiera a dejado de publicar álbumes, aunque desde 1993, eso sí, se trata solo de recopilatorios, antologías o versiones. O sea ¿qué onda, Billy? “Nunca he dejado de componer música - le respondía en 2019 a la Rolling Stone- Simplemente no la grabo y no están en forma de canción. Es otro tipo de música completamente diferente. Es puramente para mi propia edificación. No me siento obligado a grabarla. No me siento obligado a ser relevante. Como dije, viví la vida del rock & roll y ya no volveré a escribir eso”. Conclusión: Billy Joel es el Salinger de la música. Tampoco está tan mal.

Pero entonces ¿qué lo motiva ahora a romper su silencio? Amigos, eso, de momento, es un misterio. Puede que este sábado él mismo aclare algo sobre su repentina vuelta a la 'forma de canción', puede que tenga más material compuesto, puede que incluso se esté cocinando un nuevo álbum... pero para saberlo quedan unos días.

Llego tarde, pero aquí estoy

Volviendo a 'To turn the lights back on', la letra nos habla de una persona que intenta una reconciliación con alguien a quien a dejado 'a oscuras' mucho tiempo, pero que se traga su orgullo para pedir perdón: "Se que solía ser romántico / pero de alguna manera lo olvidé / el tiempo puede volverte ciego". El intérprete habla también de una casa que construimos juntos y de intentar recuperar la magia. El tópico de la pareja otoñal es funcional, también, a la 'reconciliación' tan esperada con sus fans. "¿Habrá tiempo aún para el perdón?" se pregunta en la canción. Por supuesto. You had me at hello, Billy.

To turn the lights back on

Billy Joel

Please open the door

Nothing is different, we've been here before

Pacing these halls

Trying to talk over the silence

And pride sticks out its tongue

Laughs at the portrait that we've become

Stuck in a frame, unable to change

I was wrong

I'm late, but I'm here right now

Though I used to be romantic

I forgot somehow

Time can make you blind

But I see you now

As we're laying in the darkness

Did I wait too long

To turn the lights back on?

Herе, stuck on a hill

Outsiders inside the homе that we built

And maybe you love me, maybe you don't

Maybe you'll learn to, maybe you won't

You've had enough, but I won't give up

On you

I'm late, but I'm here right now

And I'm tryin' to find the magic

That we lost somehow

Maybe I was blind

But I see you now

As we're laying in the darkness

Did I wait too long

To turn the lights back on?

I'm late, but I'm here right now

Is there still time for forgiveness?

Won't you tell me how?

I can't read your mind

But I see you now

As we're layin' in the darkness

Did I wait too long

To turn the lights back on?

I'm here right now

Yes, I'm here right now

Looking for forgiveness

I can see as we're laying in the darkness

Yeah, as we're laying in the darkness

Did I wait too long

To turn the lights back on?

Traducción

Por favor abre la puerta

nada es diferente, ya hemos pasado por esto

ya hemos caminado estos estos pasillos

intentando romper el silencio

con el orgullo sacándonos la lengua

riéndose de la foto en que nos hemos convertido

atrapados en un marco, incapaces de cambiar.

Me equivoqué.

Y llego tarde, pero aquí estoy.

Aunque solía ser romántico

de alguna manera lo olvidé

el tiempo puede volverte ciego

pero te veo ahora

que estamos tumbados en la oscuridad

¿Acaso esperé demasiado

para volver a encender las luces?

Aquí, atrapado en una colina

extraños en la casa que construimos juntos.

Puede que me ames, puede que ya no

puede que puedas volver a hacerlo, o puede que ya no.

Tal vez has tenido suficiente, pero no me rendiré.

Llego tarde, pero aquí estoy

y estoy tratando de encontrar la magia

que perdimos de alguna manera.

Tal vez estaba ciego

pero te veo ahora

mientras estamos tumbados en la oscuridad

¿He esperado demasiado

para volver a encender las luces?

Llego tarde, pero aquí estoy.

¿Hay tiempo aún para que me perdones?

¿Me dirás cómo?

No puedo leer tu mente

pero te veo ahora

mientras estamos tumbados en la oscuridad

¿O he esperado demasiado

para volver a encender las luces?

Estoy aquí ahora

sí, estoy aquí ahora mismo.

buscando tu perdón

Ya sé que estamos tumbados en la oscuridad

estamos tumbados en la oscuridad

Dime ¿he esperado demasiado