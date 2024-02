El último adiós de Springsteen a su madre: "Nos buscaremos un garito de rock y saldremos a bailar"

Bruce Springsteen se despide de Adele, fallecida a los 98 años, con un emotivo vídeo en el que ambos bailan al son de 'In the mood', de Glenn Miller

La madre del rockero de New Jersey, que le compró su primera guitarra, llevaba 13 años batallando contra el alzhéimer

Bruce Springsteen, una vida huyendo de la sombra del padre: "Cuando él me miraba no veía lo que quería ver"

Nada dura eternamente. Ni siquiera un corazón hambriento como el de Adele Ann Springsteen, la madre del rockero más popular de New Jersey, fallecida a los 98 años de edad, 13 después de que le diagnosticaran alzhéimer. Ella fue la que animó al joven Bruce a perseguir a toda costa su sueño de triunfar en la música y quien le compró su primera guitarra con el poco dinero que tenían. El propio Springsteen ha anunciado la triste noticia en sus redes sociales con un emotivo post.

Adele fue el motor y la mayor fan de Springsteen. No era raro que el 'Boss' la sacara a bailar en sus conciertos. “¡No está mal para tener casi 90 años!”, le susurraba al oído en un show en Philadelphia en 2012. Y precisamente bailando es como ha querido despedirse de ella, en un entrañable vídeo en el que ambos se contonean al son de la canción 'In the mood', de Glenn Miller, y terminan fundidos en un tierno abrazo.

Dancing in the park

Junto al vídeo, Springsteen ha incluido un fragmento de su tema 'The Wish', de 1987, una de las muchas canciones excelentes que grabó y no encontraron acomodo en un álbum. En ella se refería específicamente a Adele, a quien estaba dedicada: “Recuerdo oír tu despertador por las mañanas, mamá. Acostado en la cama te escuchaba preparándote para ir a trabajar, el sonido de tu neceser de maquillaje en el lavabo. Y las señoras de la oficina, todo barras de labios, perfume y faldas que crujían, qué orgullosa y feliz parecías siempre al volver a casa andando del trabajo”.

Y prosigue así: "No es una llamada de teléfono el domingo, ni flores o una tarjeta del Día de la Madre. No es una casa en la colina con un jardín y un pequeño patio bonito. Tengo mi coche de carreras en Bond Street. Soy mayor, pero me reconocerás de un vistazo. Encontraremos un garito de rock and roll y saldremos a bailar".

Steve Van Zandt, miembro de la E Street Band y mano derecha de Springsteen, también ha tenido unas bonitas palabras para Adele. "La matriarca de nuestra familia y una fuente incesante de energía positiva inspiradora", la ha definido el guitarrista, que ha añadido que era una mujer "única".

Heroína de la clase trabajadora

Adele Ann Zerilli nació en Brooklyn (Nueva York) en 1925. Se casó con Douglas Springsteen en 1948 y de su matrimonio, además de Bruce, nacieron sus otras dos hijas, Pamela y Virginia. Frente a los problemas que el cantante tuvo en su infancia con su progenitor, fallecido en 1998, su madre siempre fue un apoyo incondicional y se acabó convirtiendo en el principal sostén de la familia trabajando como secretaria.