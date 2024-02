Springsteen, Slash, Clapton o May: Mark Knopfler reúne a las 60 mejores guitarras del mundo

El ex Dire Straits ha grabado una nueva versión de su clásico 'Going home' con una pléyade de músicos de primer nivel

Los fondos que recaude la canción se destinarán a una fundación benéfica británica que lucha contra el cáncer

La canción formó parte de la banda sonara de una película de culto de los 80 y hoy su melodía resuena en los campos de fútbol

Slash, Ronnie Wood, David Gilmour, Eric Clapton, Brian May... you named it. Por estar, está hasta el legendario Jeff Beck, en la que fuera su última grabación antes de morir. La hazaña de reunir a más de 60 leyendas de la guitarra -casi todos señores y un total de tres señoras, incluida Joan Jett- la ha logrado alguien que es considerado, él mismo, una leyenda: Mark Knopfler. Y el tema que han grabado, y que podrá escucharse desde el 15 de marzo, es nada menos que 'Going home', un instrumental tan popular que su melodía se ha convertido en un himno en los estadios de fútbol ingleses (y de hecho es el himno oficioso del Newcastle).

Érase una vez

Érase una vez un cuento de hadas anticapi llamado 'Local Hero' (1983), entrañable fábula contemporánea sobre una petrolera que quiere comprar un pueblo de Escocia para hacer una refinería. Como en todo cuento de hadas los protas se enamoran: en este caso, el representante de la petrolera y la vida rural, así que todo sale bastante bien para la people. Todo guay. Ahora, la película simplemente no sería lo mismo sin la banda sonora de Mark Knopfler. Y está, a su vez, no sería la misma sin 'Going home' un tema de 3:57 minutos que se convirtió de inmediato en parte del repertorio habitual de Knopfler con o sin los Dire Straits.

Pues bien, hace poco más de un año, el músico decidió regrabar “Going Home", para recaudar fondos para en la Teenage Cancer Trust, dedicada a combatir el cáncer en jóvenes de 13 a 24 años, y para hacerlo no se le ocurrió mejor idea que empezar a llamar a los colegas, las primeras espadas de la guitarra mundial. "Lo que realmente quiero hacer, más que nada, es dar las gracias a todos y cada uno por esta magnífica respuesta. No tenía ni idea de que iba a ser así", declararía en un comunicado de prensa.

Y razón no le falta, el tema, producido por su mano derecha Guy Fletcher -que ha metido en nueve minutos de canción a lo más graneado de la guitarra eléctrica- presenta una alineación sin precedentes: David Gilmour (Pink Floyd), Ronnie Wood (The Rolling Stones), Slash (Guns N’ Roses), Eric Clapton, Sheryl Crow, Bruce Springsteen, Tom Morello (Rage Against The Machine), Pete Townshend (The Who), Peter Frampton, Nile Rodgers (Madonna, Daft Punk, Aretha Franklin), Joan Jett, Brian May (Queen), Tony Iommi (Black Sabbath), Steve Vay, Joe Satriani, Joe Bonamassa, Zucchero, Sam Fender … y más..