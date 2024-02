El increíble parecido del sobrino de Michael Jackson protagonizando el biopic de su tío

Hay quien sostiene que Michael Jackson usaba su voz como una máscara. Esa voz aguda, suave e infantil que todos conocemos no sería más que una construcción, una estrategia de márketing y un mecanismo de defensa. El video artista y estudioso de la identidad afro americana Arthur Jafa cuenta una anécdota ejemplar en ese sentido: durante el rodaje de 'They don't care about us' en Brasil, tras una agotadora reunión de horas con Spike Lee (director del video) y otros colaboradores, Michael Jackson se queda a solas con un amigo y dice, 'con la voz de un hombre negro adulto' : 'Deemed! I thought those mother fuckers weren't gonna never leave'. Mierda, pensé que esos hijos de puta no se irían nunca. Para Jafa, al escuchar la voz grave, madura, real, de Jackson "Te dabas cuenta de que solo era un hermano de Gary, Indiana, que de alguna manera había hecho creer a todo el mundo que era una especie de E.T. negro".